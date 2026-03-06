Allegri resta al Milan, ma pone delle condizioni sul mercato. Il Corsera: "Un manager al Max"
"Un manager al Max" è il titolo scelto e proposto dal Corriere della Sera nella sua prima pagina sportiva, dedicata oggi a Massimiliano Allegri e al suo futuro. Il quotidiano generalista, che si proietta al derby di domenica sera, si focalizza sul tecnico rossonero, intenzionato a rimanere ancora sulla panchina del Diavolo ma a delle condizioni precise: "Allegri concentrato su derby e Champions. Per questo intende rimanere al Milan, ma alla società porrà condizioni sul mercato".
Dall'altra parte ci sarà l'Inter capolista di Cristian Chivu. Il tecnico romeno ieri ha concesso un giorno di riposo ai suoi, con la squadra che si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare la super sfida contro i cugini: "Chivu, la strategia del relax in vista di domenica", sottolinea il Corsera.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
