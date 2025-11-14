Milan-Virtus Entella, le formazioni: Pulisic e Jashari titolari, ancora out Rabiot e Gimenez
Tra poco meno di 30 minuti il Milan scenderà in campo contro la Virtus Entella in un'amichevole che servirà ai ragazzi di Massimiliano Allegri per avvicinarsi al derby contro l'Inter, in programma dopo la sosta. Non ancora presenti tra i giocatori a disposizione Santiago Gimenez e Adrien Rabiot, mentre Christian Pulisic e Ardon Jashari saranno titolari, con l'americano addirittura capitano, viste le molte assenze. In panchina Ibrahimovic, il figlio di Zlatan. Di seguito le formazioni ufficiali:
Milan (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disposizione: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Chaka Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Moretti, Bottaro, Portanova; Boccadamo, Karic, Nichetti, Lipani, Ankeye; Russo, Guiu. A disposizione: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritiello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. Allenatore: Andrea Chiappella.
