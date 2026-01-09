Milan, è già antivigilia. E Rabiot polemizza: "Tutti pronti in 48 ore, un'altra battaglia ci aspetta"
Archiviato il rocambolesco pareggio raccolto ieri sera dal Milan, a San Siro, contro il Genoa, per i rossoneri è già il giorno di anti vigilia. Domenica pomeriggio, infatti, la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarà al Franchi per inaugurare il suo girone di ritorno contro la Fiorentina, 20^ giornata in programma a partire dalle ore 15:00.
La squadra, nella giornata di oggi, si ritroverà dunque immediatamente a Milanello per un lavoro di scarico che coinvolgerà coloro che hanno giocato ieri e inizierà da subito a preparare la trasferta di Firenze.
Nelle ultime ore, tuttavia, non è passata inosservata una storia pubblicata da Adrien Rabiot sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista francese, infatti, ha postato due immagini della gara di ieri sera con un messaggio che qualcuno ha giudicato polemico proprio per le due gare ravvicinate che il Milan si ritroverà ad affrontare: "Tutti pronti in 48 ore, un'altra battaglia ci aspetta".
