Anche il papà di Gimenez chiude all'addio: "Vuole stare al Milan, per lui è un sogno"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:45Serie A
Daniele Najjar

Dopo la chiusura dell'agente, anche il papà di Santiago Gimenez manda messaggi distensivi in merito alla tanto chiacchierata, possibile partenza dell'attaccante a gennaio.

Il genitore del centravanti messicano, Christian Gimenez, nel corso di un intervento effettuato sul canale YouTube di "Vamos Show" (con il giornalista argentino Cesar Luis Merlo) ha infatti spiegato come il figlio abbia un legame particolare con il mondo rossonero. Queste le sue parole riportate da MilanNews: "Santi nutre grande affetto per il Milan, che per lui è un sogno, così come quello che sta vivendo in rossonero. Ci sono foto di Santi a 6 e 9 anni con indosso cose del Milan. Per esempio ho qua a casa una giacca che metteva quando aveva dieci anni".

In merito ai rumor di mercato poi ribadisce: "Santi vuole stare al Milan: è una squadra molto importante, in cui devi performare al massimo. È molto felice al Milan: abbiamo avuto tante proposte prima di arrivare al Milan, anche dall’Arabia economicamente molto alta, ma da quando è arrivato il Milan ha detto che voleva andare lì".

L'agente di Gimenez: "L'idea che lasci il Milan non esiste"
Le parole del papà fanno eco a quelle che l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ha dichiarato in un'intervista ad ESPN: "L’idea che lasci il Milan non esiste", ha detto. "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive", le sue parole.

