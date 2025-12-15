Como, guai per Diao: infortunio contro la Roma, lascia il campo in lacrime per Douvikas
Problemi per Assane Diao: nel coast to coast compiuto alla mezz'ora di gioco contro la Roma, l'attaccante senegalese è arrivato alla conclusione dal limite deviata da Rensch e poi si è ritrovato a dover fare i conti con un guaio fisico che lo ha costretto ad accasciarsi al suolo.
Dopo aver tentato di rialzarsi, in seguito al supporto dello staff medico del Como, è rientrato in campo ma al minuto 36 l'ex Siviglia è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un possibile problema muscolare. Non ce la fa dunque il senegalese, che si accomoda in panchina in lacrime probabilmente con il pensiero di rischiare di saltare la Coppa d'Africa. Al suo posto entra Douvikas.
