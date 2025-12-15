Contatto Ramon-Ndicka, Marelli: "Troppo lieve il tocco per parlare di rigore per la Roma"
TUTTO mercato WEB
Momenti di riflessione in Roma-Como, in seguito al contatto Ramon-Ndicka avvenuto al minuto 30 del match dell'Olimpico in piena area di rigore biancoblù. Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, ha commentato l’episodio in questione: "Si tratta di un normale scontro di gioco. Dai replay si vede un lieve tocco tra le punte dei piedi, troppo leggero per parlare di rigore o di punizione a favore della difesa".
Altre notizie Serie A
TMWLazio, Lotito un fiume in piena: "A gennaio tante squadre in difficoltà. Gli altri fanno i bond..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Primo piano
Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Serie A
Serie B
Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante soddisfazioni"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile