Minacce a calciatori della Fiorentina e compagne, la condanna del Comune di Firenze

Sta ancora facendo molto rumore, e generando tanta discussione, quanto avvenuto ai danni di alcuni calciatori della Fiorentina nell'immediato post-partita del ko per 3-1 contro il Sassuolo, con delle minacce arrivate via social a loro e anche alle compagne.

Prende posizione in tal senso anche il Comune di Firenze, con un comunicato ufficiale: "Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo".

Prosegue e conclude la nota: "Firenze è una città solidale e attenta, valori che devono essere difesi ogni giorno, dentro e fuori dai social. Non dobbiamo mai smettere di impegnarci per difendere questi valori e per costruire una comunità rispettosa. Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri. Esprimo totale solidarietà da parte mia e della città di Firenze ad ACF Fiorentina, ai calciatori e alle loro famiglie, quanto accaduto non si deve ripetere”, si legge in conclusione nel dispaccio pubblico.