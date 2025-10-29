Carabao Cup: Chiesa torna titolare nel Liverpool, Donnarumma a riposo con il City
Torna in campo la Carabao Cup: stasera in programma 5 partite. In Liverpool-Crystal Palace Arne Slot mette mano pesante al turnover, dando spazio dal primo minuto anche a Federico Chiesa, che mancava dal primo minuto proprio dal turno precedente nello stesso torneo, contro il Southampton. In Premier League per l'ex Fiorentina e Juventus 7 apparizioni, tutte a gara in corso. Turno di riposo per Gigio Donnarumma, che siede in panchina nella sfida del Manchester City contro lo Swansea. Titolare infine Sandro Tonali in Newcastle-Tottenham.
Le formazioni ufficiali di Liverpool-Crystal Palace
Liverpool: Woodman, Ramsey, Nyoni, Gomez, Robertson, Endo, Kerkez, Morrison, Mac Allister, Ngumoha, Chiesa.
Crystal Palace: Benitez, Canvot, Cacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Kamada, Sosa, Sarr, Pino, Nketiah
Le formazioni ufficiali di Swansea-Manchester City
Swansea: Fisher, Key, Widell, Tymon, Burgess, Samuels-Smith, Franco, Casey, Inoussa, Galbrath, Idah.
Manchester City: Trafford, Lewis, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Gonzalez, Mukasa, Bobb, Cherki, Doku, Marmoush.
Questo il programma di Carabao Cup
Martedì 28 ottobre
Grimsby - Brentford 0-5
Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.
Wrexham - Cardiff 1-2
Mercoledì 29 ottobre
Arsenal - Brighton ore 20:45
Liverpool - Crystal Palace ore 20:45
Swansea - Manchester City ore 20:45
Wolverhampton - Chelsea ore 20:45
Newcastle - Tottenham ore 21:00