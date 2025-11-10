La sentenza di Chiesa: "Ronaldo su un altro pianeta, Messi però il migliore di tutti i tempi"

Nei tre anni trascorsi alla Juventus Cristiano Ronaldo non è riuscito a sfatare il tabù Champions League in casa bianconera, come da massime aspirazioni e sogni invece del club. Eppure è stato uno dei massimi artefici della conquista di trofei come le 2 Supercoppe Italiane, 2 Scudetti e la Coppa Italia. E c'è chi, come Federico Chiesa, non dimentica gli attimi di spogliatoio condivisi insieme, come ha raccontato in un'intervista a Sky Sports.

"Ho avuto la fortuna di passare un anno con uno dei più grandi campioni della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Vederlo dal vivo, la sua dedizione, la sua forza mentale, la sua capacità di essere decisivo e presente in ogni situazione è stata per me una costante fonte d’ispirazione. Cristiano è su un altro pianeta. È stato emozionante lavorare con lui e vedere cosa fa per essere così forte", ha riconosciuto l'ala destra del Liverpool. Ma nel momento in cui un giornalista ha provato a metterlo in difficoltà, paragonando a Messi, Chiesa ha sorpreso tutti.

"Ho giocato con Ronaldo, e giocare con lui è stato qualcosa di incredibile. Loro (Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ndr) sono davvero i migliori giocatori della storia. E per essere completamente onesto, devo dire che Leo Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi", la confessione dell'ex Juventus e Fiorentina. Secondo alcuni CR7 potrebbe essere considerato lo stesso il migliore della storia, anche se l'attaccante del Liverpool si è divincolato dalla questione: "Non mi importa più. Davvero. La storia parla da sola. Ognuno ha le proprie opinioni. Ad alcune persone piacciono di più i biondi, ad altre i mori. Va bene così. Nessun problema per me. Ma cambiare la storia, la storia del Portogallo, dire che Cristiano vincerà la Coppa del Mondo, che sarà lui… no. Non ha senso per me".