Inter-Liverpool, le probabili formazioni - Dubbio Akanji per Chivu, Mkhitaryan pronto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:12Probabili formazioni
Antonino Sergi

La voglia di rivalsa è tanta, da una parte è dall’altra. È arrivato il momento per l’Inter di misurarsi contro il Liverpool, una prova del nove nei big match per i nerazzurri dopo le sconfitte con Juventus, Napoli e Milan più quella nell’ultimo turno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Incontrerà un Liverpool ferito, un Liverpool così deludente da non sembrare vero dopo il titolo dello scorso anno e la faraonica campagna acquisti. Si gioca un pezzo di futuro Arne Slot, il tecnico dei Reds potrebbe pagare a caro prezzo un’altra sconfitta dopo il poker subito ad Anfield contro il PSV nel precedente turno oltre alle lotte intestine nello spogliatoio come dimostrato dal caso Salah. Adesso l’Inter dovrà fare la voce grossa, come successo sabato contro il Como a San Siro e proprio il Meazza dovrà essere il fortino dei nerazzurri anche in Champions League.

COME ARRIVA L’INTER - Chivu dovrà fare nuovamente a meno di Denzel Dumfries, salta l’ennesima partita l’olandese e il tecnico nerazzurro sembra orientato a scegliere Carlos Augusto a destra nonostante l’ottima prova con il Como di Luis Henrique. Si gioca una maglia da titolare in mezzo al campo Mkhitaryan ormai completamente ristabilito, Zielinski comunque rimane una possibile scelta con Calhanoglu e Barella. Rischia il forfait Akanji per un attacco influenzale, Bisseck è pronto. Davanti pochi dubbi, non si tocca la coppia formata da Lautaro e Thuram.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Stavolta nemmeno panchina per Momo Salah, l’egiziano paga le ultime dichiarazioni sulla gestione Slot e non è stato nemmeno convocato dal tecnico dei Reds che davanti è pronto ad affidarsi ad Ekitikite che pare favorito su Isak. Potrebbe esserci Robertson a sinistra al posto di Kerkez mentre a destra potrebbe prevalere una scelta maggiormente conservativa con Gomez da terzino. Wirtz sicuro di una maglia come Gravenbech e Mac Allister.

