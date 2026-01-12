Lecce, sirene dalla Ligue 1 per Kaba: il centrocampista piace molto al Nantes

Il Lecce guarda non solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. Con la maglia giallorossa sono arrivati giocatori del calibro di Fofana e Gandelman con l'intenzione di rinforzare la formazione di Eusebio Di Francesco alla ricerca della salvezza in questa seconda parte di stagione. Adesso i salentini starebbero pensando a sfoltire la rosa, o meglio guardarsi dalle sirene che arrivano specialmente dall’esterno per alcuni suoi giocatori.

E in questo senso ci sarebbe da registrare un interesse da parte del Nantes per Mohamed Kaba. Il centrocampista che finora ha collezionato 42 presenze dalla stagione 2023-2024, riporta Sky Sport, sarebbe finito nel mirino della formazione francese. Per il momento non c’è una vera e propria trattativa in ballo ma non è escluso che possano arrivare sviluppi in sede di mercato.