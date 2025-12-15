Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, l'incubo della B è sempre più concreto: ko anche con l'Hellas e squadra in ritiro

Fiorentina, l'incubo della B è sempre più concreto: ko anche con l'Hellas e squadra in ritiroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Niccolò Righi

Cala il sipario sul Franchi: una tragedia quella messa in scena dalla Fiorentina, un poema epico, invece, quello messo in scena dall’Hellas Verona. Gli uomini di Paolo Zanetti raccolgono sei punti nelle ultime due partite giocate in trasferta tra Atalanta e Fiorentina e si rilanciano in chiave salvezza. Dall’altro lato sprofondano i viola, alla nona sconfitta in questo campionato e al momento distanti ben otto punti dalla zona salvezza. Clima tesissimo al Franchi, con i tifosi infuriati a fine partita nei confronti di una squadra che fa anche una buona partita prima di sciogliersi come neve al sole in pieno recupero di secondo tempo, trafitta dalla doppietta Gift Orban.

Queste le pagelle di Fiorentina-Hellas Verona.

Gioisce Paolo Zanetti al termine del match: “Di partite importanti ne avevamo fatte tanto ma non eravamo concreti ma ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più. Fare sei punti in trasferta con Atalanta e Fiorentina è tanta roba. Oggi sapevamo la difficoltà della partita contro una squadra più attrezzata di noi. Abbiamo saputo soffrire e la voglia di segnare. E' una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona. Fa piacere dopo aver mangiato un po' di...cioccolata, vedere i tifosi entusiasti. Ma io rimango molto cauto: è un altra partita che dice che noi ci siamo per la salvezza ma la classifica resta deficitaria e il calendario è difficile. Dobbiamo restare sul pezzo e lavorare con umiltà".

Tutt’altro umore quello della Fiorentina, che sceglie di rimanere in silenzio stampa e va in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. La situazione attorno a Paolo Vanoli diventa adesso incandescente: il tecnico ha raccolto 2 pareggi e 3 sconfitte nelle sue prime cinque gare da allenatore, che rendono l’esonero tutt’altro che utopistico. E alla fine l’unica voce arriva dal Senatore tifoso viola Matteo Renzi, che su X ha commentato: “Firenze non merita questo scempio”.

Articoli correlati
Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave" Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave"
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
Fattori: "Fossi in Giuntoli non andrei alla Fiorentina. Proverei Sabatini, ecco perché"... Fattori: "Fossi in Giuntoli non andrei alla Fiorentina. Proverei Sabatini, ecco perché"
Altre notizie I fatti del giorno
Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con... Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta.... L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi
Bella l'Udinese, il Napoli (in emergenza) è sulle gambe: secondo ko, senza tirare... Bella l'Udinese, il Napoli (in emergenza) è sulle gambe: secondo ko, senza tirare mai in porta
Fiorentina, l'incubo della B è sempre più concreto: ko anche con l'Hellas e squadra... Fiorentina, l'incubo della B è sempre più concreto: ko anche con l'Hellas e squadra in ritiro
Il Milan non guarisce dal 'mal di piccole'. Sassuolo da Europa? Grosso resta cauto... Il Milan non guarisce dal 'mal di piccole'. Sassuolo da Europa? Grosso resta cauto
Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono Serie B, la frenata del Monza sorride al Frosinone. Venezia e Palermo inseguono
John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita" John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
2 Fattori: "Fossi in Giuntoli non andrei alla Fiorentina. Proverei Sabatini, ecco perché"
3 Greenwood, gol al Monaco e 14 reti in stagione col Marsiglia: "Sono onesto, è incredibile"
4 Napoli, Politano: "Non mi aspetto di essere titolare per forza. Conte fa ciò che ritiene opportuno"
5 15 dicembre 1995, la sentenza Bosman cambia il calcio. Regolando i parametri zero
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: ruggito della Juventus, che ora è a -1 dal 4° posto
Immagine top news n.2 Segnali di una Juventus sempre più spallettiana nello scontro diretto per la Champions League
Immagine top news n.3 Vittoria preziosissima per la Juventus, a Bologna finisce 0-1. Decide il gol di Cabal
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini 'spegne' lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Immagine top news n.6 C'è una nuova capolista: l'Inter supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e vola in vetta
Immagine top news n.7 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Bisseck in gol col sinistro: "Finalmente... Giocato, sofferto e vinto"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Politano: "Non mi aspetto di essere titolare per forza. Conte fa ciò che ritiene opportuno"
Immagine news Serie A n.4 Fattori: "Fossi in Giuntoli non andrei alla Fiorentina. Proverei Sabatini, ecco perché"
Immagine news Serie A n.5 Lombardi: "Petrachi-Toro, Cairo ha fatto un'ottima mossa. A gennaio nessun grosso movimento"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Cambiaghi: "In questo momento ci manca qualcosa, ma siamo sulla strada giusta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone: "Dispiace per il gol annullato, avremmo meritato molto di più "
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Carissoni: "Grande reazione dopo Frosinone, al Menti sentiamo una spinta speciale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Bocchetti: "Dominio senza punti, ma l’atteggiamento è quello giusto"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Pagliuca: "Il gol una gioia immensa, lo aspettavo da tanto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: successo dell'Arzignano, pari tra Altamura e Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Reggiana, Marras: "Serve più maturità, partite così non vanno perse"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere