Fiorentina, l'incubo della B è sempre più concreto: ko anche con l'Hellas e squadra in ritiro

Cala il sipario sul Franchi: una tragedia quella messa in scena dalla Fiorentina, un poema epico, invece, quello messo in scena dall’Hellas Verona. Gli uomini di Paolo Zanetti raccolgono sei punti nelle ultime due partite giocate in trasferta tra Atalanta e Fiorentina e si rilanciano in chiave salvezza. Dall’altro lato sprofondano i viola, alla nona sconfitta in questo campionato e al momento distanti ben otto punti dalla zona salvezza. Clima tesissimo al Franchi, con i tifosi infuriati a fine partita nei confronti di una squadra che fa anche una buona partita prima di sciogliersi come neve al sole in pieno recupero di secondo tempo, trafitta dalla doppietta Gift Orban.

Queste le pagelle di Fiorentina-Hellas Verona.

Gioisce Paolo Zanetti al termine del match: “Di partite importanti ne avevamo fatte tanto ma non eravamo concreti ma ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più. Fare sei punti in trasferta con Atalanta e Fiorentina è tanta roba. Oggi sapevamo la difficoltà della partita contro una squadra più attrezzata di noi. Abbiamo saputo soffrire e la voglia di segnare. E' una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona. Fa piacere dopo aver mangiato un po' di...cioccolata, vedere i tifosi entusiasti. Ma io rimango molto cauto: è un altra partita che dice che noi ci siamo per la salvezza ma la classifica resta deficitaria e il calendario è difficile. Dobbiamo restare sul pezzo e lavorare con umiltà".

Tutt’altro umore quello della Fiorentina, che sceglie di rimanere in silenzio stampa e va in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. La situazione attorno a Paolo Vanoli diventa adesso incandescente: il tecnico ha raccolto 2 pareggi e 3 sconfitte nelle sue prime cinque gare da allenatore, che rendono l’esonero tutt’altro che utopistico. E alla fine l’unica voce arriva dal Senatore tifoso viola Matteo Renzi, che su X ha commentato: “Firenze non merita questo scempio”.