Monza, Tornqvist: "Porto il caschetto per Cech e perché me lo chiede mia madre"
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Pierpaolo Matrone
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28.10.2026 20:31Serie A
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Noel Tornqvist, portiere del Monza, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Il caschetto? Lo faccio perché è un mix tra Peter Cech e mia madre. A 15 anni feci una parata e andai con la testa contro il palo, stetti fuori una settimana. Da quel giorno mia madre mi disse di mettermi il caschetto".
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