Monza, Tornqvist: "Porto il caschetto per Cech e perché me lo chiede mia madre"

Noel Tornqvist, portiere del Monza, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Il caschetto? Lo faccio perché è un mix tra Peter Cech e mia madre. A 15 anni feci una parata e andai con la testa contro il palo, stetti fuori una settimana. Da quel giorno mia madre mi disse di mettermi il caschetto".