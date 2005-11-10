Finisce l'astinenza di Hojlund: il Napoli passa in vantaggio a Monza. Assist di Di Lorenzo
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:57Serie A
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28.10.2026 20:57Serie A
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Il Napoli si porta in vantaggio a Monza dopo meno di dieci minuti di gioco. Bella palla di Di Lorenzo in verticale, più da centrocampista che da terzino. Rasmus Hojlund attacca bene la profondità e col mancino batte Tonrqvist, interrompendo un digiuno lungo otto partite.
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