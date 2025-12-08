Morata: "Quando le cose non vanno, la frustrazione pesa. Ma mi rialzerò e tornerò"

Alvaro Morata sta vivendo una stagione molto complicata, nella quale non è ancora riuscito a segnare. L'attaccante del Como si è infortunato nel match contro l'Inter e ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare tutti sulle sue condizioni, ma anche per rendere note le sue sensazioni:

"Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno".