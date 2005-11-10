Niente Milan per Timmo Hardung. L'Eintracht lo blinda dandogli maggiori responsabilità

Timmo Hardung non andrà al Milan. È di questi minuti il comunicato ufficiale dell'Eintracht Francoforte che ha fatto sapere che l'attuale direttore sportivo non solo resterà ma avrà maggior potere. Il dirigente tedesco era tra i principali indiziati a prendere la strada della Milano rossonera assieme a Markus Krosche, col quale in questi anni hanno composto un binomio che ha permesso all'Eintracht di diventare una solida realtà del calcio tedesco e internazionale.

Lascia? No, raddoppia. Hardung resta all'Eintracht Francoforte con maggiori responsabilità. Addio Milan

"L'Eintracht Francoforte sta apportando delle modifiche alla distribuzione dei compiti all'interno del dipartimento sportivo.

Il direttore sportivo Timmo Hardung assumerà con effetto immediato ulteriori incarichi e maggiori responsabilità all'interno del dipartimento sportivo. Sebastian Rode proseguirà il suo percorso di formazione nel dipartimento sportivo a partire dal 1° novembre e sarà maggiormente integrato nell'ambiente della squadra.

l direttore sportivo Timmo Hardung assumerà la responsabilità diretta del dipartimento medico e del settore giovanile, oltre ai suoi attuali incarichi. Entrambe le unità, che in precedenza facevano capo direttamente al direttore sportivo, ora riporteranno direttamente a Hardung. La responsabilità del settore femminile rimane sotto la diretta supervisione del direttore sportivo e, pertanto, temporaneamente, sotto quella di Axel Hellmann. Inoltre, durante questo periodo di transizione, Hardung collaborerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Axel Hellmann per migliorare l'efficienza dei singoli dipartimenti sportivi e preparare la finestra di mercato invernale. A seguito di queste importanti responsabilità aggiuntive, Hardung sarà esonerato da alcuni dei suoi compiti immediati relativi alla squadra e allo staff tecnico.

Allo stesso tempo, Sebastian Rode proseguirà il suo programma di formazione in ambito sportivo a partire dal 1° novembre, assumendo maggiori responsabilità all'interno della squadra".