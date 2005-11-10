Roma, i bambini di Gasperini valgono 100 milioni: Lulli, Pisilli e Mora sono già al top

La Roma vince, ma soprattutto scopre di avere già in casa una fetta importante del proprio futuro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tre dei quattro gol realizzati contro il Cagliari portano la firma di calciatori Under 23: Emanuele Lulli, Niccolò Pisilli e Rodrigo Mora. I primi due hanno anche confezionato insieme una rete dal forte significato romanista, con l'assist del classe 2007 Lulli per il 2004 Pisilli. Per ritrovare un gol della Roma interamente costruito da due prodotti del vivaio bisogna tornare addirittura al 2 maggio 2016, quando contro il Genoa De Rossi appoggiò una punizione per la conclusione vincente di Totti. Una tradizione che prosegue con due ragazzi cresciuti a Trigoria e valorizzati da Gasperini.

Lulli e Pisilli, Gasperini li ha tolti dal mercato: ora valgono già 50 milioni

La crescita dei due talenti racconta anche alcune precise scelte di Gian Piero Gasperini. Lulli è stata una delle scoperte del ritiro estivo e il tecnico ne ha bloccato la partenza in prestito dopo averne intravisto le qualità. Una decisione simile a quella presa lo scorso dicembre con Pisilli, anche lui destinato inizialmente a trovare spazio altrove. Lulli ha appena rinnovato fino al 2031 e la sua valutazione viene indicata intorno ai 20 milioni di euro. Pisilli, diventato addirittura il secondo miglior marcatore stagionale della Roma, viene invece valutato almeno 30 milioni. Non più semplici giovani da inserire gradualmente, dunque, ma calciatori che stanno assumendo un peso concreto nelle rotazioni giallorosse.

Mora completa il trio: i giovani della Roma valgono circa 100 milioni

A completare il quadro c'è Rodrigo Mora, investimento decisamente diverso rispetto ai due prodotti del vivaio. Il diciannovenne è arrivato dal Porto per un'operazione complessiva da 50 milioni, dei quali 25 già versati, e ha segnato due gol nelle prime sette presenze. Contro il Cagliari il suo ingresso ha cambiato la partita: gol di testa e assist per Malen sul definitivo 4-2, giocando sulla trequarti e mostrando personalità oltre alla qualità tecnica. Il giornale romano quantifica così in circa 100 milioni di euro il valore complessivo del terzetto. Dopo i giovani lanciati durante l'era Mourinho, adesso ci sono quelli di Gasperini: Mora rappresenta un investimento da far fruttare, mentre Lulli e Pisilli sono due patrimoni prodotti direttamente da Trigoria. Tre percorsi differenti che stanno convergendo nello stesso punto: il futuro della Roma ha già cominciato a prendersi spazio nel presente.