Lazio da record: la squadra di Gattuso è la seconda in Europa per numero di marcatori
Pierpaolo Matrone
La Lazio segna tanto, ma soprattutto segna con tutti. Dopo nove giornate di campionato la squadra di Rino Gattuso ha già realizzato 22 gol, trovando la rete con dodici calciatori differenti. Un dato che, come evidenzia Il Messaggero, colloca i biancocelesti ai vertici del calcio europeo: soltanto il Barcellona ha mandato in gol più giocatori differenti in questo avvio di stagione. Una vera cooperativa del gol che rappresenta uno dei segreti della partenza della formazione di Gattuso.
Noslin guida con quattro gol, già dodici biancocelesti a segno
In testa alla classifica dei marcatori della Lazio c'è Noslin con quattro reti, seguito da Frattesi e Isaksen a quota tre. Taylor e Zaccagni hanno segnato due volte a testa, mentre Gudmundsson, Cancellieri, Tavares, Pinamonti, Provstgaard, Dele-Bashiru e Floriani hanno trovato un gol ciascuno. A completare il bottino c'è anche un'autorete a favore. Numeri che raccontano una squadra capace di trovare soluzioni da interpreti e ruoli differenti: dopo nove giornate, quasi metà della rosa ha già lasciato il proprio nome sul tabellino dei marcatori.