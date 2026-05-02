Morte Zanardi, la Serie A lo ricorda con commozione: i messaggi di cordoglio dei club

La morte di Alex Zanardi ha colpito il mondo dello sport, con l'ex pilota che si è spento all'età di 59 anni. Di seguito i messaggi di cordoglio dei club di Serie A:

FIORENTINA

Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi. Esempio straordinario di forza, coraggio e amore per lo sport, ha trasformato ogni sfida in un messaggio di speranza. Il suo sorriso e i suoi valori resteranno per sempre.

INTER

FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

JUVENTUS

Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, esempio di dedizione, passione e amore per lo sport e per la vita.

LAZIO

La S.S. Lazio partecipa commossa al lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, campione e simbolo di resilienza, e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo.

ATALANTA

Atalanta BC esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dello sport italiano ed esempio universale di resilienza. Il Club si stringe con solidarietà e rispetto alla famiglia in questo momento di dolore.

MILAN

AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.

HELLAS VERONA

Tutto l’Hellas Verona FC si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, grande campione dell’automobilismo e atleta paralimpico plurimedagliato, esempio straordinario di forza e coraggio che ha saputo insegnare cosa significa non arrendersi mai. Sei stato un esempio per tutto il mondo dello sport: riposa in pace Alex

UDINESE

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi. Grande atleta, prima nell’automobilismo e poi nel paraciclismo – sport in cui ha vinto numerose medaglie mondiali e paralimpiche – con la sua storia è stato simbolo di rinascita, speranza e resilienza. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile.

TORINO

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, sono vicini con affetto alla moglie Daniela e a tutta la famiglia Zanardi nel ricordo del caro Alessandro Zanardi. Alex era una grande persona, non si è mai commiserato ma ha accettato quello che la vita gli ha dato diventando un esempio per tutti con la sua positività, la sua determinazione e anche la sua autoironia. Ci mancherà tanto.

CAGLIARI

Il Cagliari Calcio partecipa al lutto di tutto il mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, autentico esempio di coraggio, perseveranza e amore per la vita. Grazie per il tuo insegnamento, Alex.

ROMA

L'AS Roma si unisce al cordoglio di tutto il mondo dello sport per la morte di Alex Zanardi. Il Club si stringe al dolore della famiglia.