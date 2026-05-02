Atalanta-Genoa, i convocati di Palladino: Bernasconi unico assente per i nerazzurri
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Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di campionato di questa sera contro il Genoa. Il mister nerazzurro non avrà a disposizione il solo Bernasconi.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: De Ketelaere, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Zalewski.
Attaccanti: Krstovic, Raspadori, Scamacca.
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