Parma, Cuesta rende merito a Chivu: "Ha portato certezze che sono servite quest'anno"

Partita non banale quella che attende il Parma, domani a San Siro contro l'Inter. A guidare i nerazzurri c'è infatti Cristian Chivu che lo scorso anno, subentrando nel finale a Fabio Pecchia, ha condotto i ducali alla salvezza. Dei meriti del tecnico romeno tanto l'anno scorso in gialloblù quanto quest'anno in nerazzurro ha parlato oggi in conferenza stampa il mister dei ducali, Carlos Cuesta.

Quanto c'è di Chivu in questa salvezza? Cosa ha portato lei?

"Lui ha portato certe basi importanti per raggiungere la salvezza lo scorso anno. Tanti di questi punti sono state certezze che ci hanno aiutato a creare il percorso di quest'anno. Noi abbiamo provato a crescere e a fare il meglio ogni giorno".

Ce l'avete fatta entrambi, lei e Chivu.

"Le opinioni non le puoi controllare. Anche lui è focalizzato sul lavorare al meglio possibile. Sono contento per lui per ciò che sta facendo all'Inter. Tutti siamo determinati per portare il risultato a casa. Loro hanno una partita speciale, ma è una grossa opportunità anche per noi per crescere e mostrare il nostro livello in qualsiasi contesto".