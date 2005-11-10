Morten Frendrup, l'anima del Genoa: tolto dal mercato in estate, è la certezza di De Rossi

Sguardo glaciale. Sorriso da bravo ragazzo. Di nome fa Morten Frendrup, giovane veterano del Genoa. Centrocampista classe 2001 ma entrato a pieno nel cuore dello spogliatoio e in quello dei tifosi rossoblù. Tanta corsa e tantissimo sacrificio in campo, il danese è uno dei punti fermi della squadra di Daniele De Rossi. Imprescindibile per ogni tecnico che ha avuto, ha dimostrato anche di sapersi adattare a diversi ruoli come quello di esterno su entrambe le corsie e di difensore.

Il Genoa lo ha tolto dal mercato

Le prestazioni di queste ultime stagioni hanno giocoforza attirato l'attenzione dei top club italiani ma anche dei club stranieri. Nell'ultima sessione di calciomercato era forte l'interesse dell'Olympiakos ma alla fine la società ha voluto puntare ancora una volta forte su di lui considerandolo incedibile rinunciando quindi alle offerte proveniente dalla Grecia e dal Pireo.

In campo otto volte su nove gare

Anche quest'anno Frendrup è un'imprescindibile nella scacchiera rossoblù. Sulle nove partite disputate dal Grifone quest'anno fra campionato e Coppa Italia, il numero 32 è sceso in campo in otto occasioni (è rimasto in panchina solo nella gara contro il Sudtirol) e tutte dal primo minuto. Il centrocampista è sempre rimasto in campo per tutti i 90 minuti e contro il Parma ha indossato anche la fascia da capitano dall'inizio della sfida mentre a Roma è stato sostituito a sette minuti dalla fine.