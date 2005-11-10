Savoia-Cosenza, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Cosenza
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:19Serie C
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22.10.2026 22:19Serie C
Il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza per la gara di sabato alle 17:30.
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In vista della sfida tra Savoia e Cosenza, in programma sabato 24 ottobre alle 17:30, è arrivata una disposizione relativa alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il Prefetto di Napoli ha infatti vietato l'acquisto dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cosenza.
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