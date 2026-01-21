TMW
Mourinho allenerebbe la Juve, ma i tifosi non dimenticano: cori di scherno dopo il 2-0 sul Benfica
Se José Mourinho ieri ha aperto all’ipotesi di diventare, un giorno, l’allenatore della Juventus, i tifosi bianconeri non dimenticano i trascorsi dello Special One.
Dopo il successo per 2-0 sul Benfica del portoghese, infatti, all’Allianz Stadium si sono alzati cori contro il tecnico dell’Inter del triplete e poi in Italia anche della Roma: “Salta con noi Jose Mourinho”, si è infatti sentito dagli spalti dell’impianto torinese.
