Benfica, Mourinho: "Abbiamo dominato ma non siamo riusciti a fare gol"

23:09 - Josè Mourinho, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Oggi siete stati sfortunati? È possibile passare il turno?

"Anche se è praticamente impossibile, non vuol dire impossibile. Il Benfica deve giocare sempre per vincere e con responsabilità. Sappiamo che giocheremo contro il Real Madrid, ma giocheremo con tutto quello che abbiamo come abbiamo fatto oggi. Sfortuna?Devi fare gol e giocare come abbiamo giocato, dominare come abbiamo dominata, avere il coraggio che abbiamo avuto. Devi poi tradurlo in fare gol e vincere, altrimenti apri la porta alla sofferenza. Sfortunatamente io ero in panchina come uno che ha 1250 partite di esperienza e ho detto al mio collega alla mia destra: ‘Se non faremo gol soffriremo’. Noi abbiamo giocato bene, pressato bene e ho visto delle belle cose però abbiamo faticato a fare gol. Oggi non abbiamo segnato nemmeno il rigore. Non ho dubbi: abbiamo giocato bene ma dovevamo fare gol per vincere".

Rafa Silva può aiutarvi?

"È un giocatore del Benfica? No, allora non posso rispondere".

Ti mancavano dei cambi?

"Si, perchè nella nostra panchina avevo tutta gente molto giovane. Ovviamente possono entrare e fare, però le nostre assenze sono pensati e ci limitano. Ovviamente preferirei vincere, però preferisco perdere sapendo che i miei giocatori hanno dato tutto".

La forza della Juve è nel reparto difensivo?

"Io non devo parlare della Juventus. Io posso parlare della partita, però so che è un club economicamente poderoso. Ha una rosa di qualità con una panchina piena di opzioni e qualità come le squadre più forti al mondo".

Su Pavlidis?

"Rafa Silva non è un giocatore del Benfica e non commenterò nulla su di lui. Sulla partita si possono avere idee diverse, ma secondo me la mia squadra ha fatto un'ottima partita e dovevamo gol. Adesso stiamo provando delle soluzioni per ovviare a delle mancanze importanti. Abbiamo dominato contro il Porto e la Juve, ma dobbiamo segnare".