Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Spalletti:"Vittoria meritata. David? Deve essere feroce"

Juventus, Spalletti:"Vittoria meritata. David? Deve essere feroce"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
ieri alle 23:59Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Benfica. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Sulla discussione con il pubblico?
"Dopo non gli ho detto niente. A tutti i palloni che sbagliavamo diceva ‘Spalletti levalo’, ‘Spalletti levalo’, a tutti. Gli ho detto ‘Guarda ho 5 sostituzioni’, poi non mi sono più girato. Era una roba continuativa per tutta la gara. Mi son girato e gli ho detto che non posso sostituirli tutti, ma è stata una roba naturale. Nella correttezza del dialogo".

Avete reagito dopo un primo tempo veramente difficile...
"È stato veramente difficile no. Si fa 2 partite in cui teniamo sempre palla, si sta sempre dentro l’area avversaria e non si fa gol. E stasera è stata una partita difficile? In ogni modo usciamo sempre buscandone. La partita è stata in equilibrio: i colpi di testa di David e Miretti sono stati importanti…Nell’inizio del secondo tempo non siamo riusciti a fare un passaggio in più, a liberare un uomo, perdendo palloni timidi, si è fatta venire la tosse al pallone. Poi McKennie ha avuto una situazione importante, si è colpito un palo. Partita in equilibrio, non una partita difficile o rubata. Noi ci siamo meritati quello che è venuto fuori. Come atteggiamento ce lo siamo meritato, è sempre stato di quelli giusti. Ho un po’ d’anni, erano 4/5 partite che non si vinceva col Benfica, si deve dire bravi alla squadra"

Sui fischi a Cambiaso?
"Noi possiamo soltanto provare a giocare un calcio bello. Noi vogliamo andare a braccetto con la gente giocando un calcio bello da vedere e vincendo le partite. Un calcio bello da vedere e che si vinca poi qualche partita. Le partite dobbiamo vincerle, ma noi abbiamo giocato con il baricentro alto nelle ultime partite e ci siamo esposti a qualche ripartenza ma i calciatori devono viverla come una cosa che può succedere se vai a fare quel calcio lì. Qui c’è una storia, i tifosi hanno visto calciatori importanti qui. Cambiaso sa giocare a calcio, c’è stato un momento in cui è stato chiacchierato di andare in una squadra forte. L’insistenza di giocare palla gli va riconosciuta. Poi noi si riesce a ribaltare l’azione. Difendere per buttare palla in fallo laterale poi la palla ce l’han sempre gli altri. Dobbiamo giocare un calcio propositivo poi mi spiace se non si accontentano. Ma dipende dai calciatori che han conosciuto qui, deve essere uno stimolo per noi per ribaltare questi fischi

David può giocare con un’altra punta?
Nel gol di McKennie ha fatto una roba di qualità vera, perchè lui sa sopravvivere negli spazi. Lui ha questa qualità di saper fare raccordo tra centrocampo e attacco. Lui può giocare con Openda, ma servono altre cose perchè solo questo è poco. In alcuni momenti quando il Benfica ci veniva addosso lui doveva tenere la palla perchè potevamo ribaltare l'azione, invece a lui non piace questa cosa qui. Deve aggiungere un po' di ferocia in area di rigore, perchè lì non ci sono spazi e devi andarteli a ritagliare. Devi andare a ritagliarti gli spazi dagli avversari e sbam. Sbam è tutto qui".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League... Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League
Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0... Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."... Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"... Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda... Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con... Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"... Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
Atalanta, Zappacosta: "Perdere così fa male, dopo il primo gol ci siamo un po' sfaldati"... Atalanta, Zappacosta: "Perdere così fa male, dopo il primo gol ci siamo un po' sfaldati"
Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è... TMWNapoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avanti
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
2 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
3 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
4 Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avanti
5 22 gennaio 2011, il Milan ha l'accordo con l'Ajax per Urby Emanuelson. Arriva in Italia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.1 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.2 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.3 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.4 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
Immagine top news n.5 L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio
Immagine top news n.6 "Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Immagine news Serie A n.3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Immagine news Serie A n.6 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo
Immagine news Serie B n.3 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.4 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.5 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.4 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?