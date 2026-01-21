Live TMW Juventus, Spalletti:"Vittoria meritata. David? Deve essere feroce"

23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Benfica. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Sulla discussione con il pubblico?

"Dopo non gli ho detto niente. A tutti i palloni che sbagliavamo diceva ‘Spalletti levalo’, ‘Spalletti levalo’, a tutti. Gli ho detto ‘Guarda ho 5 sostituzioni’, poi non mi sono più girato. Era una roba continuativa per tutta la gara. Mi son girato e gli ho detto che non posso sostituirli tutti, ma è stata una roba naturale. Nella correttezza del dialogo".

Avete reagito dopo un primo tempo veramente difficile...

"È stato veramente difficile no. Si fa 2 partite in cui teniamo sempre palla, si sta sempre dentro l’area avversaria e non si fa gol. E stasera è stata una partita difficile? In ogni modo usciamo sempre buscandone. La partita è stata in equilibrio: i colpi di testa di David e Miretti sono stati importanti…Nell’inizio del secondo tempo non siamo riusciti a fare un passaggio in più, a liberare un uomo, perdendo palloni timidi, si è fatta venire la tosse al pallone. Poi McKennie ha avuto una situazione importante, si è colpito un palo. Partita in equilibrio, non una partita difficile o rubata. Noi ci siamo meritati quello che è venuto fuori. Come atteggiamento ce lo siamo meritato, è sempre stato di quelli giusti. Ho un po’ d’anni, erano 4/5 partite che non si vinceva col Benfica, si deve dire bravi alla squadra"

Sui fischi a Cambiaso?

"Noi possiamo soltanto provare a giocare un calcio bello. Noi vogliamo andare a braccetto con la gente giocando un calcio bello da vedere e vincendo le partite. Un calcio bello da vedere e che si vinca poi qualche partita. Le partite dobbiamo vincerle, ma noi abbiamo giocato con il baricentro alto nelle ultime partite e ci siamo esposti a qualche ripartenza ma i calciatori devono viverla come una cosa che può succedere se vai a fare quel calcio lì. Qui c’è una storia, i tifosi hanno visto calciatori importanti qui. Cambiaso sa giocare a calcio, c’è stato un momento in cui è stato chiacchierato di andare in una squadra forte. L’insistenza di giocare palla gli va riconosciuta. Poi noi si riesce a ribaltare l’azione. Difendere per buttare palla in fallo laterale poi la palla ce l’han sempre gli altri. Dobbiamo giocare un calcio propositivo poi mi spiace se non si accontentano. Ma dipende dai calciatori che han conosciuto qui, deve essere uno stimolo per noi per ribaltare questi fischi

David può giocare con un’altra punta?

Nel gol di McKennie ha fatto una roba di qualità vera, perchè lui sa sopravvivere negli spazi. Lui ha questa qualità di saper fare raccordo tra centrocampo e attacco. Lui può giocare con Openda, ma servono altre cose perchè solo questo è poco. In alcuni momenti quando il Benfica ci veniva addosso lui doveva tenere la palla perchè potevamo ribaltare l'azione, invece a lui non piace questa cosa qui. Deve aggiungere un po' di ferocia in area di rigore, perchè lì non ci sono spazi e devi andarteli a ritagliare. Devi andare a ritagliarti gli spazi dagli avversari e sbam. Sbam è tutto qui".