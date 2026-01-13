Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mussa: "Juve, Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione. C'è energia diversa"

Oggi alle 15:07
Mister Giovanni Mussa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio, durante Maracanà.

Che colpo è Raspadori per l'Atalanta?
"È un ottimo colpo per l'Atalanta, che rinforza un reparto con un elemento che può fare bene sia come trequarti che come punta. In più nel prossimo futuro Lookman verosimilmente lascerà e quindi il profilo di Raspadori è un modo per portarsi avanti. A livello tattico comunque credo che il ragazzo trovi il miglior contesto tattico possibile tra le varie opzioni che aveva. Con la Lazio nel 4-3-3 avrebbe fatto il centravanti, che non è la sua vera posizione. Con Gasperini a Roma avrebbe invece ricoperto lo stesso ruolo che avrà a Bergamo, ma avrebbe dovuto applicare una riaggressione che ora i nerazzurri non fannon più allo stesso modo".

Cosa ti sta impressionando di più della Juventus in questo momento?
"La cosa più evidente è che Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione dei giocatori. La Juventus ha preso un allenatore formidabile nel lavoro quotidiano, che ha sempre fatto rendere al massimo le rose che ha avuto a disposizione. Lottare per lo scudetto sarà difficile per i valori del Napoli e dell'Inter, ma i bianconeri si stanno ritagliando uno spazio in alta classifica, anche se nelle prossime settimane potrebbero uscire un pochino ridimensionati rispetto ad oggi. Ad ogni modo in campo si vede un'energia diversa".

Per la lotta Champions cosa ti aspetti?
"Il Milan, nonostante non abbia grandissima qualità, ha il vantaggio di non avere le coppe. Potranno però tornare a crescere e potranno rimanere in zona, così come Roma e Juventus, senza dimenticare le varie Como, Atalanta e Bologna".

