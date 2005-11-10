Serie A, gli arbitri della 9ª giornata: Torino-Como a Collu, a Firenze fischia La Penna
Simone Lorini
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che inizierà domani sera con Sassuolo-Lazio. Eccole di seguito:
SASSUOLO – LAZIO | Martedì 27/10 h. 18.30
Zufferli
Di Gioia – Miniutti
IV: Tremolada
VAR: Cosso
AVAR: Aureliano
ROMA – CAGLIARI | Martedì 27/10 h. 20.45
Feliciani
Zingarelli – Fontani
IV: Mariani
VAR: Ghersini
AVAR: Camplone
TORINO – COMO | Martedì 27/10 h. 20.45
Collu
Luciani – Grasso
IV: Sozza
VAR: Marini
AVAR: Di Paolo
MILAN – BOLOGNA | Mercoledì 28/10 h. 18.30
Sacchi
Baccini – Dei Giudici
IV: Colombo
VAR: Giua
AVAR: Paterna
PARMA – UDINESE | Mercoledì 28/10 h. 18.30
Massa
Scatragli – Galimberti
IV: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Baroni
VENEZIA – INTER | Mercoledì 28/10 h. 18.30
Pairetto
Meli – Ceccon
IV: Fourneau
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
GENOA – JUVENTUS | Mercoledì 28/10 h. 20.45
Doveri
Palermo – Yoshikawa
IV: Di Marco
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto
MONZA – NAPOLI | Mercoledì 28/10 h. 20.45
Ayroldi
Passeri – Costanzo
IV: Marcenaro
VAR: Meraviglia
AVAR: Marini
FROSINONE – LECCE | Giovedì 29/10 h. 18.30
Abisso
Alassio – Di Giacinto
IV: Maresca
VAR: Piccinini
AVAR: Mazzoleni
FIORENTINA – ATALANTA | Giovedì 29/10 h. 20.45
La Penna
Bahri – Moro
IV: Marinelli
VAR: Gariglio
AVAR: Dionisi