Napoli, Allegri aspetta nuovi innesti: Zoma e Bakola idee per il futuro

Il Napoli guarda già al mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'idea è intervenire con almeno un innesto per reparto, ma molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni. In porta potrebbe arrivare una novità: dal Brasile è stato proposto Otávio, classe 2005 del Cruzeiro. Prima di affondare il colpo, però, bisognerà capire quali giocatori lasceranno davvero gli azzurri.

Napoli, Lucca, Lang e Neres: le possibili cessioni

Il discorso riguarda soprattutto l'attacco, dove alcuni profili restano sotto osservazione. Lorenzo Lucca, almeno finora, non ha convinto e una sua partenza non è da escludere. Qualche segnale migliore è arrivato da Noa Lang, ma anche per l'olandese potrebbe essere valutata un'eventuale via d'uscita. Diverso il caso di David Neres: le qualità del brasiliano non sono in discussione, ma i continui problemi fisici rappresentano un'incognita.

Le scelte in entrata saranno quindi legate anche alle opportunità di mercato e alle possibili uscite. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando diversi campionati, dall'Inghilterra al Portogallo, passando per la Germania.

Zoma e Bakola, i giovani nel mirino

Tra i profili seguiti c'è Mohamed Alì Zoma, esterno italiano del Norimberga, classe 2003. Il suo nome era già sul taccuino del Napoli prima della convocazione in Nazionale con Mancini. Nonostante i recenti problemi fisici, resta un giocatore da seguire per qualità e margini di crescita.

A centrocampo, invece, piace Darryl Bakola, talento francese del Sassuolo di 19 anni. Un profilo ancora da formare, ma considerato di grande prospettiva. Per caratteristiche può ricordare Anguissa, pur avendo un'età e un percorso che lasciano aperte diverse possibilità di sviluppo.