Napoli, duro confronto Allegri-squadra: e il presidente De Laurentiis chiama il mister

Momento non facile per il Napoli. La stagione della squadra partenopea non è iniziata sotto i migliori auspici con risultati che faticano ad arrivare e la qualità dei giocatori in campo che non riesce ad esprimersi in maniera completa. Nelle prime dieci partite gli azzurri hanno conquistato solo quattro vittorie e due pareggi perdendo le altre quattro gare per un ottavo posto che non può soddisfare tifosi e addetti ai lavori. In Champions sono arrivati invece tre punti su tre gare frutto di un successo e due sconfitte.

Confronto Allegri-squadra

L'ultimo ko di Torino contro la Juventus ha fatto emergere gli stessi dubbi delle partite fin qui disputate. Come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe alta tensione all'interno dello spogliatoio con duri confronti fra il tecnico Allegri e la squadra dopo le recenti prestazioni. Una situazione che va monitorata soprattutto in vista della sfida di Porto di domani sera.

La telefonata di De Laurentiis

Dopo i confronti, si legge sempre sul quotidiano, ci sarebbe stata la telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis allo stesso Allegri. Il numero azzurro ha mostrato preoccupazione per i tanti infortuni che hanno condizionato questa parte di stagione e che condizioneranno le scelte anche nella sfida europea di domani.