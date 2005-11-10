Napoli, Allegri torna a Torino con un solo risultato e una certezza sulla Juventus

Altro giro, altra partita senza margine d'errore. Dopo la vittoria sul Monza, Max Allegri torna allo Juventus Stadium e non c'è spazio per i sentimentalismi perché la classifica del Napoli piange e - dopo la vittoria del Milan nel derby - quest'oggi il Como riceve il Venezia e può dare un'ulteriore accelerata mettendo già pressione in ottica quarto posto. "Gara speciale? Inutile stare tutte le volte a ricordare... ho passato 10 anni, il 50% della mia carriera lì, tra l'altro ho mio figlio che vive a Torino. Sarà una partita bella, è uno scontro diretto tra due squadre che sono indietro in classifica", le parole di Allegri sull'incrocio col suo passato. Una gara che per lui resta speciale mentre non può più esserlo per la tifoseria: "Ho avvertito l'importanza della gara però credo che per una società come il Napoli, da 15 anni nei primi 4, è molto riduttivo ridurre tutto ad una partita. L'obiettivo è arrivare in fondo e stare nelle 4, ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto e siamo contenti allora non si fa un passo avanti e credo che per la società ed i tifosi ridursi a questo non vada bene", il messaggio chiarissimo di Allegri anche se la voglia di vincere in città stavolta più che per l'avversario è per una classifica davvero disastrosa dopo il peggior inizio - dai tempi di Donadoni - dell'era De Laurentiis.

La Juventus non è morta

Parola di chi conosce bene l'ambiente bianconero come Max Allegri che a più riprese ci tiene a lanciare un messaggio chiaro. "Abbiamo vinto una bella gara a Monza, ma ci hanno creato difficoltà, sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice. Bisogna stare zitti e lavorare, c'è da sistemare la classifica e non sarà facile perché c'è uno scontro diretto contro una squadra allestita per lottare per le prime 4 posizioni ed ha gli stessi punti nostri . le parole di Allegri -, troveremo una squadra ferita, arrabbiata, non come la stanno dipingendo". Ed ancora: "A livello mediatico danno la Juve per morta, ma la Juventus difficilmente muore, è una squadra forte ed in questi momenti si compatta e perciò per noi sarà molto difficile".

Le scelte di Allegri per la Juventus

La formazione è fatta e dovrebbe comprendere anche Rrahmani e Anguissa non in perfette condizioni. "Rrahmani ha avuto un'influenza, vediamo come sta perché poi si rigioca mercoledì. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa anche lui... c'è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro. Ieri però stava meglio", il passaggio di Allegri in conferenza che dovrebbe contare su entrambi. Rrahmani dunque con Rafa Marin, Di Lorenzo e Olivera ai lati e Meret che si riprende il posto tra i pali. In mediana De Bruyne in regia, con Anguissa come detto e McTominay. In attacco Politano e Lang in supporto ad Hojlund.