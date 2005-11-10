È uno Juve-Napoli da destini forti. Allegri non si fida, Spalletti: "Non devo essere ovattato"

Juventus-Napoli è probabilmente il match più delicato della 10^ giornata di Serie A perché entrambi gli allenatori non possono dirsi soddisfatti del rendimento che stanno avendo con le rispettive squadre. Spalletti opterà con ogni probabilità per un 4-3-1-2 con Cambiaso che sarà sostituito da Kelly e con Sarr e Douglas Luiz a comporre la cerniera di centrocampo. Davanti la coppia Woltemade-Kolo Muani. Allegri risponde con il classico 4-3-3: recuperano dall'influenza Rrahmani e Anguissa, titolarissimi De Bruyne e Hojlund. Dal 1' anche Lang.

Le parole di Spalletti

Il tecnico della Juventus ha cercato di scuotere la squadra alla vigilia dello scontro diretto: "Io e i giocatori vogliamo rimetterci sulla carreggiata, Carnevali è stato perfetto perché ha toccato i tasti giusti, ha preso l'attenzione di tutte le componenti della società e i presenti. È stato chiarissimo. Se mi chiedete della fiducia della società vi dico che è una domanda un po' provocatoria. Non ho bisogno di essere ovattato, avere dei discorsi. Sono abituato a tanti momenti vissuti in carriera, carichi e incredibili di difficoltà. Non ho bisogno di niente, solo della reazione della squadra che devo riuscire a far trovare".

Le parole di Allegri

Il tecnico del Napoli ha avvisato i suoi che non è il momento di esaltarsi: "Inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. Bisogna sistemarla". Nessuna intenzione infine di sottovalutare la Juventus: "Ho sentito che a livello mediatico la danno per morta, ma loro difficilmente muoiono, sono forti e hanno un allenatore bravo".