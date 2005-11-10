Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Imputato: "Peccato per la beffa finale, ma è importante aver dato continuità"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 08:26Serie B
01.11.2026 08:26Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il pareggio contro il Mantova, il centrocampista del Modena Antonio Imputato ha parlato ai media: "Dispiace perché all’ultimo è arrivata la beffa, però l’importante è aver dato continuità ai risultati. Abbiamo dato tutto, non ci possiamo rimproverare niente, è un episodio e il calcio è anche questo, ma andiamo avanti, abbiamo fatto una grande prova.

Ho sempre lavorato al massimo, mi sento parte del gruppo e sono felicissimo di farne parte, quando vengo chiamato in causa cerco di rispondere sempre presente".

Articoli correlati

Immagine news 1
Modena, Imputato: "A Benevento per fare la nostra gara. Da esterno mi sento più libero"
Immagine news 2
Modena, Sottil: "Abbiamo meritato la vittoria, Defrel è un campione"
Immagine news 3
Modena, dal Monopoli arriva Antonio Imputato a titolo definitivo

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
08:49 Serie BTMW
TMWSampdoria, la prima vittoria di D'Angelo vale ossigeno: al di là dell'emergenza infortuni
Immagine news 2
08:26 Serie B
Modena, Imputato: "Peccato per la beffa finale, ma è importante aver dato continuità"
Immagine news 3
08:04 Serie B
Serie B, il programma di oggi: il Palermo cerca la fuga, Ascoli e Pisa inseguono
Immagine news 4
07:49 Serie BTMW
TMWLa prima volta di Mezzotero: il 2008 della Samp a segno nel derby contro l'Entella
Immagine news 5
06:29 Serie B
Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale
Immagine news 6
06:18 Serie B
Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza
Immagine news 7
06:12 Serie B
Serie B, Avellino-Pisa: al Partenio match tra due pretendenti alla promozione
Immagine news 8
06:06 Serie B
Serie B, Arezzo-Ascoli: Bucchi a caccia di riscatto, Tomei per continuare a stupire
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Il caso Diego Moreira e un assist vincente alle multiproprietà internazionali
Immagine top news n.1 Cardinale: "Riporteremo il Milan al vertice del mondo. Pulisic? E' Capitan America"
Immagine top news n.2 Anguissa si è ripreso il Napoli. Proprio mentre la Juventus fiuta il colpo
Immagine top news n.3 Modric: "Sto bene al Milan. Sono rimasto per aiutare la squadra e i più giovani a crescere"
Immagine top news n.4 Milan-Inter non è stato un derby sulle punte: per Thuram è una novità, per Ramos no
Immagine top news n.5 Io Allegri la giocherei così. Ispirazione De Rossi, uno in più in mezzo e Hojlund con un assistente
Immagine top news n.6 Io Spalletti la giocherei così. Cross dal fondo banditi e un’idea controintuitiva: giocarla alla Allegri
Immagine top news n.7 L'ennesimo derby vinto dal Milan: Moreira condanna l'Inter alla prima sconfitta in Serie A
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Il supporto di Cardinale è fondamentale. Non voglio deludere lui e la gente"
Immagine box news Serie A Roma, missione Manchester United: allenamento a Udine, poi la partenza per l'Inghilterra
Immagine box news Serie A Condò: "Inter, scarso apporto dai nuovi. Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence"
Immagine box news Serie A Il caso Diego Moreira e un assist vincente alle multiproprietà internazionali
Immagine box news Serie A Inter, Thuram non incide nel derby: il francese non segna al Milan dal 2024
Immagine box news Serie A Inter, Zenga difende Martinez nel derby: "Il portiere c'entra poco sul 3-1 del Milan"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, la prima vittoria di D'Angelo vale ossigeno: al di là dell'emergenza infortuni
Immagine box news Serie B Modena, Imputato: "Peccato per la beffa finale, ma è importante aver dato continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, il programma di oggi: il Palermo cerca la fuga, Ascoli e Pisa inseguono
Immagine box news Serie B La prima volta di Mezzotero: il 2008 della Samp a segno nel derby contro l'Entella
Immagine box news Serie B Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini: "Stanco di sentire che le delusioni debbano dare una carica in più"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Chi vince sempre soggetto a critiche. E sulle polemiche arbitrali..."
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della domenica: Spezia e Potenza cercano l'allungo
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Primo tempo brutto, troppi infortuni. Valutiamo il cambio modulo"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano