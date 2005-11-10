Modena, Imputato: "Peccato per la beffa finale, ma è importante aver dato continuità"

Dopo il pareggio contro il Mantova, il centrocampista del Modena Antonio Imputato ha parlato ai media: "Dispiace perché all’ultimo è arrivata la beffa, però l’importante è aver dato continuità ai risultati. Abbiamo dato tutto, non ci possiamo rimproverare niente, è un episodio e il calcio è anche questo, ma andiamo avanti, abbiamo fatto una grande prova.

Ho sempre lavorato al massimo, mi sento parte del gruppo e sono felicissimo di farne parte, quando vengo chiamato in causa cerco di rispondere sempre presente".