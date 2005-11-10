Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"

Prima rete tra i professionisti per Edoardo Cavaliere, protagonista del successo per 2-0 della Reggiana contro la Sambenedettese. L'attaccante granata ha raccontato tutta la sua emozione nel postpartita, come riportato da TuttoReggiana.com: "Un'emozione fantastica, ancora adesso difficile da spiegare. Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per il risultato ottenuto dalla squadra, che era molto importante in questo momento". Fondamentale anche il contributo di Thomas Henry: "Mi ha aiutato molto fin dal primo giorno e siamo subito entrati in sintonia. Mi dà una mano dentro e fuori dal campo e stasera si è visto: ha tenuto tanti palloni e guadagnato falli, è stato fondamentale per la squadra e per me".

La dedica alla famiglia e il paragone con Pio Esposito

Particolarmente emozionante l'abbraccio con il padre dopo il gol: "Non ci sono parole per descrivere un abbraccio con il proprio padre, così come con la propria mamma. È stato qualcosa di indescrivibile". Sui modelli a cui si ispira, Cavaliere ha spiegato: "Il paragone con Pio Esposito mi fa onore, ma non mi ritengo ancora confrontabile a lui. È uno dei giocatori a cui mi ispiro, insieme a Didier Drogba e Luca Toni".

Il percorso di Cavaliere e gli obiettivi futuri

L'attaccante ha ricordato anche la sua crescita calcistica: "Ho trascorso due anni nelle giovanili del Nizza, un percorso che mi ha aiutato a crescere. Sono poi arrivato alla Primavera della Reggiana per rimettermi in gioco". Infine, uno sguardo al futuro: "Questo è solo il primo gol da professionista, bisogna continuare a lavorare e andare avanti".