La prima volta di Mezzotero: il 2008 della Samp a segno nel derby contro l'Entella

Assist dalla destra di Begic. L'attaccante mette al centro un pallone rasoterra verso di lui. Lorenzo Mezzotero. Il giovane attaccante si trova al centro dell'area e con un tocco morbido spiazza Del Frate sotto la Nord. E' la rete del raddoppio della Sampdoria nel derby ligure contro l'Entella. La gioia è incontenibile per il ragazzo proveniente dalla Primavera di Felice Tufano. Corre sotto il suo pubblico e si gode l'ovazione nel momento in cui lo speaker pronuncia il suo nome annunciandone la rete. Una serata che difficilmente il ragazzo dimenticherà con la sua prima rete fra i professionisti.

8 gol in 5 presenze in Primavera

Classe 2008, ha compiuti i 18 anni lo scorso 16 agosto. Nato a Monza ma la cittadinanza italiana e azera, è un giocatore alto 1,90 m ma longilineo e molto rapido. Nella stagione in corso ha già realizzato 8 reti e due assist nelle 5 giornate con la formazione Primavera mentre nella prima squadra, a cui ormai è aggregato in pianta stabile, prima di ieri aveva disputato solo 10 minuti fra la sfida di Cesena e quella casalinga contro la Juve Stabia.

Dopo 25 minuti il primo gol in B

Ieri sono bastati 25 minuti per lasciare il segno. Entrato in campo al posto dell'infortunato Verschaeren, ha saputo dare il suo graffio nel match disputando poi 73 minuti complessivi. In una serata importante per la Sampdoria che torna al successo. E per lui che trova il primo centro in Serie B con la maglia blucerchiata.