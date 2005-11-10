Nove acquisti contro due: in estate non c'è stato confronto fra Juventus e Napoli

Juventus-Napoli passa anche da un mercato estivo che, almeno per numero di veri rinforzi arrivati durante la sessione, ha raccontato due strategie completamente diverse. I bianconeri hanno cambiato parecchio, intervenendo praticamente in ogni reparto: Vicario, Grabara, Lucumi, Celik, Pape Matar Sarr, Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator e Woltemade sono i nove volti nuovi messi a disposizione di Luciano Spalletti. A Napoli, invece, gli unici giocatori realmente acquistati nell'ultima estate per rafforzare la squadra sono stati Costantino Favasuli e Benoit Badiashile. Tutto il resto della spesa azzurra è servito soprattutto a completare operazioni impostate in precedenza.

La Juventus ha speso più del doppio

Anche le cifre rendono evidente la distanza. La Juventus ha investito 168,3 milioni di euro nella sessione estiva, risultando la società di Serie A che ha speso di più. Il Napoli si è fermato a 71,2 milioni, ma il dato va letto in maniera corretta: gran parte di quella somma riguarda i riscatti di giocatori già presenti nella rosa della passata stagione. Per esempio, Hojlund è costato altri 44 milioni, Alisson Santos 16,5. Per il mercato effettivamente condotto nell'estate 2026, gli interventi nuovi sono stati soprattutto il difensore francese arrivato dal Chelsea in prestito oneroso, e Favasuli. Una differenza sostanziale rispetto alla campagna condotta dalla dirigenza bianconera.

Il paradosso, guardando la classifica, è che per il momento tutto questo non ha prodotto una differenza altrettanto evidente sul campo. Juventus e Napoli sono appaiate a 14 punti dopo nove giornate, anche se arrivano allo scontro diretto con umori molto diversi: i bianconeri hanno appena perso 2-0 sul campo del Genoa, mentre gli azzurri hanno risposto battendo 4-1 il Monza. Queta sera allo Stadium il confronto sarà quindi anche tra due costruzioni molto differenti, anche dovute alle necessità del Napoli di far quadrare i conti. Finora il campo non ha premiato gli investimenti bianconeri.