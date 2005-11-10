Io Allegri la giocherei così. Ispirazione De Rossi, uno in più in mezzo e Hojlund con un assistente

Nessuno dice di ribaltare un’altra volta il modulo. Dalle indicazioni della vigilia Massimiliano Allegri sembra convinto di andare avanti sul 4-3-3, lasciando così da parte quella difesa a tre che diverse soddisfazioni gli ha dato in carriera. Comprensibile anche alla luce delle assenze di Spinazzola e Favasuli, due che hanno nelle corde i dettami del quinto di centrocampo molto più che Di Lorenzo e Olivera. Ma qualche aggiustamento, anche alla luce del ko della Juventus a Marassi, ci può stare.

Un uomo in più a centrocampo

Senza stravolgimenti, si tratterebbe di un 4-3-1-2. Disegno tattico che andrebbe ad avere un doppio beneficio per lo stare in campo del Napoli. D’accordo, l’assenza di Lobotka pesa e peserà. Ma Gilmour si è dimostrato play affidabile quando chiamato in causa. E allora perché non usarlo. L’idea è semplice. Lo scozzese vertice basso del centrocampo con McTominay e Anguissa ai suoi lati. E De Bruyne qualche metro più avanti, libero di inventare. E a dar fastdio a Douglas Luiz, fonte di gioco prima e quasi unica della manovra della Juventus. Due piccioni con una fava, verrebbe da dire.

Lì De Bruyne può incidere. E la doppia punta del Genoa ha dato tremendamente fastidio

Tutto ruota attorno a KDB. Che oltre a dar fastidio al regista bianconero, può trovare gli spazi giusti per disegnare le sue traiettorie preferite. Per rompere le linee di passaggio della Juventus. Per inventare. E davanti si ritroverebbe ovviamente Hpjlnd più un altro giocatore. Adattato probabilmente, perché la seconda punta alla Raspadori il Napoli non ce l’ha. Ma i Lang o i Giovane potrebbero adattarsi senza problemi. E il richiamo al Genoa è chiaro. Osmajic prima punta a dare fastidio, Vitinha a pressare e recuperare palloni velenosi nella zona pericolosa. In un contesto così Baldanzi si è esaltato, figuriamoci cosa potrebbe tirare fuori De Bruyne…