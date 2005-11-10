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Serie B, il programma di oggi: il Palermo cerca la fuga, Ascoli e Pisa inseguono

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:04Serie B
01.11.2026 08:04Serie B
Fonti preferite
Domenica 1 novembre cinque sfide chiudono la decima giornata di Serie B: il Palermo ospita il Vicenza, l'Ascoli sfida l'Arezzo e il Pisa va ad Avellino.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La decima giornata di Serie B si completerà domenica 1 novembre con cinque incontri che potrebbero modificare gli equilibri della classifica. Dopo gli anticipi del sabato, caratterizzati dalle vittorie di Cremonese e Sampdoria e dai pareggi di Modena, Südtirol e Catanzaro, riflettori puntati soprattutto sulla lotta per il vertice. La capolista Palermo, prima con 23 punti, ospiterà alle 19.30 il Vicenza, attualmente a quota 9. I rosanero avranno l'occasione di allungare sul Modena, secondo con 20 punti dopo il pareggio contro il Mantova.

Ascoli e Pisa cercano punti pesanti, l'Empoli ospita la Juve Stabia
Alle 15.00 si disputeranno tre incontri. L'Ascoli, terzo con 18 punti, sarà impegnato sul campo dell'Arezzo, fermo a quota 10. Una vittoria permetterebbe ai marchigiani di superare il Modena e portarsi momentaneamente al secondo posto. Alla stessa ora il Pisa, quinto con 15 punti, affronterà in trasferta l'Avellino, che insegue a quota 12. Una sfida importante per entrambe le formazioni, intenzionate a consolidare le rispettive ambizioni di alta classifica. Punti pesanti in palio anche in Empoli-Juve Stabia. I toscani, penultimi con 7 punti, cercano una vittoria per risalire la graduatoria, mentre le Vespe, a quota 8, proveranno ad allontanarsi dalle zone più pericolose.

Alle 17.15 spazio a Hellas Verona-Carrarese, confronto tra due squadre separate da appena due punti. I gialloblù, attualmente a quota 12, proveranno a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle prime posizioni. La Carrarese, ferma a 10 punti, cercherà invece un risultato positivo in trasferta per migliorare la propria situazione di classifica.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ ait. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza

La classifica: Palermo 23, Modena* 20, Ascoli 18, Mantova* 18, Pisa 15, Benevento* 15, Padova* 14, Südtirol* 14, Verona 12, Avellino 12, Cremonese* 12, Cesena* 12, Entella 10*, Carrarese 10, Arezzo 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 8, Sampdoria 8*, Empoli 7, Catanzaro* 6.

* = Una gara in più.

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