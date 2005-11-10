Sampdoria, la prima vittoria di D'Angelo vale ossigeno: al di là dell'emergenza infortuni

Una boccata di ossigeno. Così viene vista in casa Sampdoria la vittoria contro l'Entella di ieri sera. Un 2-0 figlio dell'autogol di Tiritiello e della rete del giovane Mezzotero che hanno portato tre punti importanti alla squadra di Luca D'Angelo. Una prestazione di sostanza per i blucerchiati che muovono la classifica e con il nuovo allenatore hanno conquistato quattro punti in tre gare che con un pizzico di attenzione in più sarebbero stati di più. Inutile però recriminare sul passato, la corsa per la salvezza (obiettivo dichiarato dallo stesso allenatore in sede di presentazione) è ancora lunga.

Le situazioni di Lauritsen e Di Pardo

Tre punti importanti arrivati in un momento di assoluta emergenza. Prima della partita si è fermo Tobias Lauritsen, fermato dall'influenza, mentre Alessandro Di Pardo, uscito nel finale della gara di Ascoli (inizialmente si pensavano a semplici crampi) per un risentimento all'adduttore, non ce l'ha fatta ad essere a disposizione.

Verschaeren si ferma

Piove sul bagnato verrebbe da dire. Nel corso del match contro i Diavoli Neri si è fermato per un problema muscolare anche Yari Verschaeren. La sua presenza a Carrara è in forte dubbio anche se le sue condizioni saranno valutate in settimana. Ci saranno, come c'erano ieri anche se più per fare gruppo, Salvatore Esposito e Lorenzo Insigne così come Meijer avrà più allenamenti sulle gambe. Valutazioni che verranno fatte nei prossimi giorni. Ora la Sampdoria si gode una vittoria aspettata e arrivata con tutte le forze.