Anguissa si è ripreso il Napoli. Proprio mentre la Juventus fiuta il colpo

Il Napoli cerca continuità, dopo un avvio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi. E anche stasera all'Allianz Stadium contro la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà la vittoria contro un avversario ferito e colpito dal ko contro il Genoa e dal ritiro imposto da Spalletti e dalla società.

Anguissa è tornato protagonista a Napoli

Per provare il colpaccio, Massimiliano Allegri si affiderà anche al ritrovato Zambo Anguissa, centrocampista che si è lasciato alle spalle i problemi fisici dei mesi scorsi e che ha ritrovato il gol nel 3-3 contro la Roma al Maradona. Oltre alla rete, Anguissa sta mettendo in mostra miglioramenti continui dal punto di vista della tenuta e dell'incisività all'interno delle singole partite, a testimonianza di quanto fosse mancato nella scorsa sfortunata stagione.

La Juventus lo vuole. A gennaio o a giugno

Sullo sfondo resta però anche il problema contratto: Anguissa infatti vedrà scadere il proprio accordo col Napoli al termine di questa stagione e per il momento le trattative per il prolungamento sono andate a sbattere su un muro di gomma. Il Napoli ci riproverà nei prossimi mesi, ma intanto proprio la Juventus sta fiutando il colpo: i bianconeri già da diverse settimane hanno sondato la pista, certamente per giugno nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo ma con la possibilità di fare un tentativo già a gennaio. A centrocampo Luciano Spalletti chiede rinforzi e Anguissa sarebbe il profilo ideale in questo senso. Difficile che il Napoli possa privarsi di una pedina così importante in inverno, ma se la Juventus dovesse mettere sul piatto soldi importanti il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe costretto almeno a pensarci, per non perderlo poi a zero in estate.