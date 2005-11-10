Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza

Scontro importante per la parte bassa della classifica quello in programma questo pomeriggio alle ore 15 al Carlo Castellani fra Empoli e Juve Stabia, gara valevole per la 10^ giornata di serie BKT. Le due formazioni sono divise in classifica da una sola lunghezza, i toscani penultimi a 7 punti preceduti dai campani da una lunghezza per effetto delle quattro di penalizzazione. Le “Vespe” sul campo hanno totalizzato 12 punti frutto di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte. I toscani dal canto loro stanno vivendo una delle stagioni più difficili della propria storia, dopo la separazioni con Guido Pagliuca passato alla Carrarese l’arrivo di Matteo Andreoletti non ha risollevato la situazione: è arrivato un solo punto nelle ultime sei giornate. La vittoria manca da oltre un mese e mezzo mentre la squadra di De Giorgio ha un rendimento di tutto rispetto in trasferta, dove ha perso solo una volta imponendosi per due volte e pareggiando in una circostanza. Dirige il confronto Dario Madonia di Palermo.

Come arriva l’Empoli – Matteo Andreoletti deve fronteggiare le assenze per squalifica di Magnino e Shpendi che vanno ad aggiungersi agli infortunati Romagnoli, Belardinelli e Monaco. Recupera Curto anch’esso dalla squalifica che dovrebbe essere schierato nei tre dietro al fianco di Indragoli e Cauz protezione di Seghetti nel 3-5-2. Egan sarà preferito a Zedadka nel ruolo di quinto a destra con Corrado sulla corsia opposta, Yepes in cabina di regia affiancato da Bandinelli e Saporiti. In attacco Popov verrà supportato da Ceesay.

Come arriva la Juve Stabia – Sull’altra sponda Pietro De Giorgio - cercato in estate proprio dai toscani – deve privarsi di Pietrangeli, Santucci e Scudieri. Metterà in campo le “vespe” con il 4-3-3 dove Vukovic si sistemerà fra i pali protetto al centro della difesa dalla coppia composta da Bellich e Bettella mentre Maggioni e Douglas si sistemeranno sulle fasce. Artioli in cabina di regia affiancato da uno fra Karic e Kumi a destra e Pierobon a sinistra. Di Nardo riferimento centrale del tridente con Candellone e Sibilli ai lati. Per Maisto solo panchina.