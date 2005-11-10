Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore

La Vis Pesaro mette a segno un nuovo colpo per il reparto difensivo, ufficializzando l'arrivo di Salvatore Boccia, difensore classe 2001 con oltre 150 presenze nel campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione 2027/2028 e indosserà la maglia numero 26. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove ha ricoperto anche il ruolo di capitano della Primavera, Boccia ha iniziato la carriera professionistica con l'Olbia nella stagione 2021/2022. Successivamente ha vestito le maglie di Turris, Juve Stabia, Novara e Arzignano Valchiampo.

Vis Pesaro, il comunicato ufficiale sul nuovo difensore

Attraverso una nota, il club marchigiano ha presentato il nuovo acquisto, sottolineandone le caratteristiche tecniche e tattiche: "Difensore classe 2001, Boccia è un giocatore dotato di struttura fisica, dinamismo e duttilità tattica, un valore aggiunto che gli consente di ricoprire più ruoli all'interno della linea difensiva. Le sue caratteristiche lo rendono efficace nella fase di spinta, abbinando la capacità di lettura delle situazioni di gioco a rapidità e personalità". La società ha poi ripercorso la carriera del giocatore, evidenziando l'esperienza maturata tra i professionisti, prima di concludere con il messaggio di benvenuto: "La Vis Pesaro accoglie Salvatore e gli augura le migliori soddisfazioni in questa sua nuova esperienza in biancorosso con la maglia numero 26. Benvenuto a Pesaro, Salvatore!".