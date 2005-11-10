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Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 06:29Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
01.11.2026 06:29Serie B
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FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Sarà Roberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere la sfida di questa sera tra Palermo e Vicenza, match che potrebbe consentire alla formazione di Inzaghi di allungare ulteriormente il vantaggio sulle dirette inseguitrici e di avviare la prima mini-fuga della stagione. Occhio però ai biancorossi che, pur avendo una delle difese più battute della categoria, proveranno a giocarsela a viso aperto sognando il colpaccio in uno stadio che sarà popolato da almeno 28mila spettatori.

COME ARRIVA IL PALERMO

Terza gara in pochi giorni, ma mister Inzaghi dovrebbe perseguire la strada della continuità modificando la formazione soltanto con un paio di tasselli. In mediana, infatti, non è da escludere un turno di riposo per Ranocchia, calciatore che fino a questo momento non ha espresso il massimo delle proprie potenzialità. Al suo posto ballottaggio tra Gomes ed Estevez, con il primo favorito. In difesa, invece, scalpita Peda dopo il gol segnato a Pisa: potrebbe toccare a lui al posto di Magnani e Bani. Per il resto nessuno stravolgimento, specialmente in attacco, laddove Jhonsen, Vavassori ed Hernani agiranno alle spalle di Pojhanpalo.

COME ARRIVA IL VICENZA

3-5-2 piuttosto abbottonato per la formazione di Gallo che, come facilmente immaginabile, proverà anzitutto a non prendere gol e a sfruttare le ripartenze. Dubbi in attacco, ma il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Merkaj e Rauti, con Morra destinato alla panchina. Caratteristiche difensive anche per i quinti, con Corazza e Caferri che viaggiano verso la riconferma. In mediana imprescindibile Valoti, “il giocatore forse più forte che abbiamo a disposizione” come ha ammesso lo staff tecnico. Al suo fianco Zonta e Bellemo. In difesa nuova panchina per Leverbe, spazio all’esperienza di Brighenti.

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