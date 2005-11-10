Inter, Thuram non incide nel derby: il francese non segna al Milan dal 2024

La sconfitta per 3-1 dell'Inter contro il Milan ha evidenziato anche le difficoltà offensive della squadra di Cristian Chivu, con Marcus Thuram incapace di lasciare il segno in una serata particolarmente complicata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'attaccante francese ha sofferto il ruolo di unica punta, ritrovandosi spesso isolato contro la difesa rossonera e costretto ad allargarsi sulle fasce per cercare palloni giocabili.

A limitarne maggiormente l'efficacia è stato Koni De Winter, protagonista di un duello fisico che ha visto prevalere il difensore milanista. Thuram, abituato a giocare accanto a un altro attaccante, ha faticato a trovare spazi e occasioni per rendersi pericoloso.

Thuram, poche occasioni e digiuno nei derby che continua

L'unica vera opportunità del francese arriva al 70', quando anticipa Pavlovic su un cross dalla sinistra, ma il suo colpo di testa termina comodamente tra le braccia di Maignan. Gli ingressi di Pio Esposito e Bonny, arrivati soltanto dieci minuti più tardi, non riescono a modificare l'andamento della partita. Eppure Thuram arrivava al derby dopo un periodo positivo, caratterizzato dai gol contro Parma, Bologna e Fiorentina e dall'azione che aveva provocato l'autorete contro il Venezia. Contro il Milan, però, il francese non trova la rete dal 22 aprile 2024, nella serata in cui l'Inter conquistò matematicamente il ventesimo scudetto e la seconda stella.

Thuram chiamato agli straordinari: ora Feyenoord e Como

A pesare sulla prestazione dell'attaccante potrebbe essere anche il notevole impiego delle ultime settimane. Thuram ha disputato sette partite consecutive da titolare dopo la sosta, accumulando minuti e responsabilità in un reparto offensivo condizionato dalle assenze. Con Lautaro Martinez indisponibile fino alla prossima pausa e Bonny e Pio Esposito reduci da problemi di salute, Chivu ha poche alternative in attacco. I prossimi impegni contro Feyenoord e Como rappresentano dunque un banco di prova importante per il francese, chiamato a ritrovare incisività sotto porta e a trascinare nuovamente l'attacco nerazzurro. Per l'Inter sarà fondamentale metterlo nelle condizioni di ricevere più palloni in area, evitando l'isolamento offensivo che ha caratterizzato il derby.