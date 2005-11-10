Serie C, il programma della domenica: Spezia e Potenza cercano l'allungo
Alessandra Stefanelli
La dodicesima giornata di Serie C prosegue domenica 1 novembre con un programma ricco di appuntamenti nei tre raggruppamenti. Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, saranno 14 le sfide in calendario, con punti pesanti in palio tanto nella corsa al vertice quanto nella lotta per la salvezza. Nel Girone A, riflettori puntati sul Cittadella, capolista con 27 punti, che alle 14.30 ospiterà il Treviso, attualmente a quota 19. Una sfida importante per entrambe, con i padroni di casa intenzionati a consolidare il primato. Alle 12.30 l'Union Brescia, terzo con 22 punti, sarà impegnato sul campo della Folgore Caratese, penultima a quota 7. Completano il programma domenicale Dolomiti Bellunesi-Lecco, Carpi-Renate e Lumezzane-Arzignano Valchiampo.
Girone B, Spezia a caccia della fuga: Ravenna chiamato a rispondere
Nel Girone B, lo Spezia guida la classifica con 29 punti e alle 15.00 affronterà l'Atalanta U23, con l'obiettivo di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Alle 14.30 il Ravenna, secondo a quota 23 insieme al Grosseto, ospiterà il Pineto. In contemporanea spazio anche a Gubbio-Vis Pesaro, sfida delicata tra due squadre nelle ultime posizioni. Alle 17.30 si giocheranno Campobasso-Forlì, Latina-Pianese e Livorno-Ostiamare, incontri importanti per gli equilibri della zona centrale e della parte bassa della graduatoria.
Girone C, Potenza-Crotone e Salernitana-Savoia tra le sfide più attese
Nel Girone C, il Potenza, primo con 26 punti, ospiterà alle 17.30 il Crotone, fanalino di coda con un solo punto. Un'occasione importante per i lucani di rafforzare la leadership. Alle 14.30 la Salernitana riceverà il Savoia, mentre alle 12.30 il Cosenza affronterà l'Inter U23. Per i calabresi, penultimi con 6 punti, sarà fondamentale provare a invertire la rotta. La giornata si completerà lunedì 2 novembre con Juventus Next Gen-Pro Vercelli e Novara-Desenzano nel Girone A, oltre a Casarano-Foggia nel Girone C.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
La classifica del Girone A: Cittadella 27, Trento* 24, Brescia 22, Arzignano 20, Ospitaletto* 19, Treviso 19, Alcione Milano* 18, AlbinoLeffe* 17, Pergolettese* 17, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio* 11, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto* 23, Reggiana* 20, Pescara* 19, Torres* 19, Guidonia* 17, Perugia* 17, Vado* 16, Livorno 16, Atalanta U23 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese* 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4.
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Domenica 1 novembre
Ore 12:30- Cosenza-Inter U23
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia
La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari* 22, Audace Cerignola* 20, Sorrento* 20, Catania* 19, Monopoli* 19, Picerno* 18, Scafatese* 18, Inter U23 17, Casertana* 17, Cavese* 15, Altamura* 15, Salernitana 14, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano* 13, Barletta* 12, Savoia 11, Cosenza 6, Crotone 1.