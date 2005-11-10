L'ennesimo derby vinto dal Milan: Moreira condanna l'Inter alla prima sconfitta in Serie A

Si conferma la tradizione: il derby della Madonnina è del Milan, comunque debba andare a finire poi la stagione. L'Inter non riesce a spezzare l'incantesimo di cui è vittima negli ultimi anni, quando si parla di stracittadina, e a festeggiare sono Amorim e i suoi ragazzi. Al Meazza finisce 3-1 per il Diavolo, trascinato da un grandissimo Moreira, autore di due assist e un gol.

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Le parole di Amorim

Ovviamente Ruben Amorim, allenatore del Milan, non può che essere soddisfatto nella sua analisi post-partita. Anche se ci tiene a schivare ancora il concetto (o meglio, l'ossessione) di Scudetto: "Avere serate incredibili come quella di oggi, e quando dico serate incredibili mi riferisco sia al risultato che all'atmosfera, così come avremo serate difficili come quella con il Bologna. Le cose non cambiano dall'oggi al domani, non c'è un bottone che basta schiacciare per svoltare da un momento all'altro. È stata semplicemente un'ottima serata, tre punti guadagnati, così come ne abbiamo persi tre contro il Bologna. Per questo dobbiamo essere estremamente onesti con tutti".

Le parole di Chivu

Cristian Chivu d'altro canto invece non può che tirare le orecchie alla sua Inter, visto l'ennesimo approccio sbagliato dai nerazzurri in questo avvio di stagione: "Rispetto all'anno scorso c'è qualcosa da registrare nell'approccio alle partite, nella superficialità e nella leggerezza con cui trattiamo determinate situazioni, dove ci manca un po' di cattiveria, un po' di determinazione, un po' di percezione del pericolo. Però bisogna ritrovarle. Bisogna essere consapevoli che in questo momento, nonostante qualche punto in più rispetto all'anno scorso, abbiamo perso qualcosa che bisogna assolutamente ritrovare".