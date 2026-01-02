Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray

Che farà Noa Lang a gennaio? Dopo un inizio con più ombre che luci l'attaccante olandese ha trovato decisamente più spazio nelle ultime settimane anche in conseguenza dei numerosi infortuni cui ha dovuto far fronte il tecnico del Napoli, Antonio Conte. Il cambio di modulo ha esaltato soprattutto David Neres, ma anche l'ex PSV sta avendo una importanza differenze rispetto alle difficoltà iniziali.

E se arrivassero richieste già nel mercato invernale per Lang? Fabrizio Romano ha parlato del fatto che con il Galatasaray, squadra cui è stato accostato, non ci siano stati particolari contatti fino a questo momento. Sarà poi il club a decidere in merito al suo futuro, ma le parole del ds Giovanni Manna dei giorni scorsi - in un'intervista concessa al Corriere dello Sport - non sono sembrate di chiusura totale ad una eventuale partenza anticipata.

"Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento", ha detto il dirigente.

Intanto arrivano nuovi rumors sul suo futuro. Ekrem Konur, giornalista turco ha infatti spiegato che oltre al Galatasaray anche il Fenerbahce ed il Besiktas avrebbero posato gli occhi su di lui per un possibile prestito.