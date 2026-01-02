Napoli, Noa Lang può salutare già a gennaio: azzurri pronti a valutare tutte le offerte

Noa Lang potrebbe salutare il Napoli già nel mercato di gennaio. L’ipotesi è concreta, anche se legata esclusivamente alla proposta giusta. L’esterno olandese, acquistato in estate dal PSV Eindhoven per una cifra complessiva vicina ai 28 milioni (25 più bonus), ha attraversato una fase iniziale non semplice nei primi mesi in maglia azzurra.

Con il passare delle settimane, però, mister Antonio Conte è riuscito a inserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra, concedendogli maggiore continuità. Restano tuttavia alcune criticità nella gestione complessiva del giocatore, come spiegato su YouTube dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Tra le possibili piste per il futuro di Lang viene segnalata anche la Turchia, ma al momento non risultano contatti concreti con il Galatasaray. Qualsiasi decisione, sia sulla formula sia sulle condizioni di un’eventuale uscita, resterà comunque nelle mani del club partenopeo.

Nei giorni scorsi, intanto, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato così del giocatore in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".