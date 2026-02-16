Spinazzola e il contratto in scadenza con il Napoli: "Se mi vorranno dare un premio..."

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli che ieri sera nel 2-2 contro la Roma ha trovato il gol dell'ex, ha parlato in zona mista dallo stadio Maradona al termine della partita.

Di seguito le dichiarazioni dopo Napoli-Roma di Spinazzola, raccolte dal portale specializzato sugli azzurri TuttoNapoli.net: "Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League e stasera il risultato è importante. Il mister è il nostro primo leader, il nostro trascinatore si sa, si vede e lo sappiamo. Con Conte non si molla mai e si alza sempre l’asticella mentale e non ti fa mai stare a terra, raschi sempre il barile per cercare nuove energie".

Per Spinazzola c'è stato modo di parlare anche del futuro, considerando che il suo contratto con il Napoli è in scadenza al termine di questa stagione, il prossimo 30 giugno: "In questo momento non ci penso, sto dando tutto per questa squadra. Se il presidente, il direttore, il mister e tutti quelli che dovranno decidere vorranno premiare quello che sto facendo, io sarò felicissimo".