Napoli, annullato il 2-2 contro l'Hellas Verona: il Var cambia la decisione dell'arbitro
Il Napoli aveva trovato la rete del pareggio al 72' contro l'Hellas Verona con Rasmus Hojlund, bravo a sfruttare un rimpallo favorevole su un cross di Politano dalla destra: da vero rapace, in area di rigore, l'ex Manchester United trova la zampata vincente per il 2-2, ma il suo controllo è di braccio: l'arbitro non se ne ravvede, poi da Lissone decidono di annullare.
